В Ереване состоятся 2 матча Лиги конференций УЕФА
29-го июля в Ереване состоятся 2 ответных матча второго раунда Лиги конференций УЕФА, на которых будут судить судьи из Армении.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.
Федерации футбола Казахстана и Беларуси обратились в Федерацию футбола Армении с просьбой матчи с участием своих клубов провести в Ереване.
Таким образом, 29-го июля в 17: 00 на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна состоится ответный матч «Шахтер Караганда» (Казахстан) - «Стяуа» (Румыния), инспектором арбитров которого будет инспектор ФФА Геворг Ованнесян.
29-го июля в 20:00 в техническом центре ФФА/Академии футбола состоится матч «Динамо Брест» (Беларусь) - «Виктория Пльзень» (Чехия), инспектором арбитров которого будет инспектор ФФА Карен Налбандян.
Оба матча пройдут без зрителей. Представители СМИ также не смогут присутствовать на матче.
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