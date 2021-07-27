В Ереване состоятся 2 матча Лиги конференций УЕФА

29-го июля в Ереване состоятся 2 ответных матча второго раунда Лиги конференций УЕФА, на которых будут судить судьи из Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

Федерации футбола Казахстана и Беларуси обратились в Федерацию футбола Армении с просьбой матчи с участием своих клубов провести в Ереване.

Таким образом, 29-го июля в 17: 00 на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна состоится ответный матч «Шахтер Караганда» (Казахстан) - «Стяуа» (Румыния), инспектором арбитров которого будет инспектор ФФА Геворг Ованнесян.

29-го июля в 20:00 в техническом центре ФФА/Академии футбола состоится матч «Динамо Брест» (Беларусь) - «Виктория Пльзень» (Чехия), инспектором арбитров которого будет инспектор ФФА Карен Налбандян.

Оба матча пройдут без зрителей. Представители СМИ также не смогут присутствовать на матче.