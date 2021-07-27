Эстетическая хирургия, стоматология, вакцинация: в Армении развивается медицинский туризм
Эстетическая хирургия, стоматология, а в последнее время и вакцинация от COVID-19 - одни из основных направлений медицинского туризма в Армении.
Об этом Арменпресс рассказал заместитель министра здравоохранения РА Геворг Симонян.
«В Армению для вакцинации приезжает довольно много иностранцев, и изменения сыграли огромную роль. Их обязательное пребывание здесь в течение 10 дней стимулирует туризм в целом, поскольку туристические агентства стали делать 10-дневные пакеты, чтобы можно было провести вакцинацию в течение 10 дней», - сказал Симонян.
По его словам, гематология и онкология также находятся в стадии разработки, для чего собирается определенная база для распространения среди международных партнеров.
«У нас уже есть успешный опыт в этом направлении: впервые в Армении проведена аллогенная трансплантация стволовых клеток костного мозга», - сказал Геворг Симонян.
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