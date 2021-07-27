В Армении впервые проведена аллогенная трансплантация костного мозга: это для страны большой прорыв

Впервые в Республике Армения были выполнены две операции аллогенной трансплантации костного мозга.

Как сообщает Арменпресс, пациентами были дети 5 и 1,8 лет, имевшие серповидно-клеточную анемию.

«Это большой прорыв для нашей страны, начало нового. Операции прошли успешно. В нашей стране будут решены две проблемы: гражданам, страдающим этим заболеванием, для лечения не нужно будет тратить огромные суммы на поездку в другую страну. И с другой стороны, мы сможем развивать оздоровительный туризм, так как наши местные цены позволят нам быть достаточно конкурентоспособными на международном рынке», - сказал заместитель министра здравоохранения РА Геворг Симонян, добавив, что стоимость операции будет в 2-3 раза дешевле, чем за рубежом.

Директор гематологического центра им. Р. Еоляна профессор Самвел Даниелян на пресс-конференции сообщил, что есть договоренность для трансплантации костного мозга детям из-за рубежа, двое из которых уже перенесли операции. Он подчеркнул, что в Армении уже выполнено около 50 аллогенной трансплантации стволовых клеток спинного мозга.

Заместитель директора центра Карен Меликсетян сообщил журналистам, что 5-летнему мальчику из Нигерии стволовые клетки пожертвовала его сестра-близнец.

«Малыш из Нигерии приехал сюда в возрасте 4,9 лет, мы его 5-летие отметили в больнице. 1,8-летнему камерунцу донором стал его 12-летний брат. Первый был прооперирован 7 июля, второй - 13 июля. В течение 18 дней до операции пациенты получали высокую дозу химиотерапии, после чего им вводили около 200 мл стволовых клеток, полученных от доноров. Оба пациента чувствуют себя хорошо. Первый будет выписан из больницы сегодня, 27 июля, второй - через неделю», - сказал Карен Меликсетян.

Он подчеркнул, что армяне не болеют серповидно-клеточной анемией, так как она характерна для африканских стран и в некоторой степени для жителей арабских стран.

Лоуренс Фолкнер, онколог и детский гематолог из Италии, сказал, что они уже несколько лет сотрудничают с армянскими врачами.

«В основном, весь процесс был проделан армянской командой, я был здесь, чтобы советовать. Пересадка прошла хорошо, осложнений не было, дети чувствуют себя хорошо, им уже не нужна помощь. Я возвращаюсь в Италию сегодня вечером», - сказал доктор Лоуренс Фолкнер.