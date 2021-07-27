Приоритетны вопросы проживания и занятости арцахцев: подробности о государственных программах

В рамках мероприятий, проводимых Министерством труда и социальных вопросов Армении, направленных на содействие арцахцам, пострадавшим в результате войны, направлено около 61 млрд драмов.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс заявила начальник Управления пенсионного обеспечения и других денежных выплат Министерства труда и социальных вопросов Армении Анаит Галстян. Каждому жителю Арцаха была оказана единовременная материальная помощь в размере 68 000 драмов. Единовременная материальная помощь гражданам, зарегистрированным в поселениях, оказавшихся под контролем Азербайджана, составила 300 000 драмов. Единовременная помощь жителям, потерявшим дома, была установлена в размере 250 000 драмов на каждого члена семьи.

«Со всеми программами есть проблемы, они связаны с фактической регистрацией человека. Наши партнеры в Арцахе работают в этом направлении, список получателей обновляется, выплаты продолжаются. Кстати, хочу подчеркнуть, что финансовое содействие, определяемое всеми программами, оказывается каждому человеку. Неважно, сколько членов в семье, они взрослые или дети», - сказала Анаит Галстян.

Особое внимание уделялось раненым в результате боевых действий. Начальник управления интегрированного социального обслуживания Министерства труда и социальных вопросов Артак Арутюнян отметил, что в этом направлении была оказана единовременная материальная помощь в размере 500 000 драмов. Около 7 400 бенефициарам выплачено 3,5 млрд драмов. Единовременное финансовое содействие оказывалась и семьям погибших и получивших инвалидность гражданских лиц.

«Семьям погибших гражданских лиц выделено 5 000 000 драмов. Инвалидам первой группы было предоставлено 3 миллиона драмов, инвалидам второй и третьей группы - 2,1 миллиона драмов», - сказал Артак Арутюнян. В рамках указанной программы ребенку-инвалиду назначено 3 000 000 драмов.

Заместитель начальника Оперативного штаба Республики Арцах в Армении Сасун Савадян отметил, что 97% вынужденных переселенцев из Арцаха уже воспользовались программами социальной помощи. Те, кто еще не воспользовался программами социальной помощи из-за проблем с документами, обращаются в оперативный штаб, и после разрешения этих вопросов включаются в программы по дополнительным спискам. В этот период были оценены все потребности арцахцев и выделены приоритеты.

«Вопросы проживания и трудоустройства для вынужденных переселенцев из Арцаха продолжают оставаться приоритетными. Две программы трудоустройства уже реализуются. В случае работы в рамках первой программы по трудоустройству государство ежемесячно выплачивает по 100 000 драмов в течение 3 месяцев. Получается и «работа» и «обучение». Работодатели готовы поддержать переселенных арцахцев. Скажу, что программой уже пользуются около 300 человек. Есть еще программа «Вознаграждение за общественные работы», - сказал Сасун Савадян.

За это время содействие получили также организации и частные лица, принимающие арцахцев. Программа заканчивается в августе. Артак Арутюнян отметил, что для решения вопроса с проживанием жителей Арцаха будут предприняты и дальнейшие шаги.