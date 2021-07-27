Дым от пожаров на западе США вновь достиг восточного побережья страны
Дым от лесных пожаров, бушующих на западном побережье США, вновь надвигается на штаты, омываемые водами Атлантического океана. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в понедельник отделение Национальной метеорологической службы США, отвечающее за восток страны.
"Спутниковые снимки указывают на то, что дым от природных пожаров на западе США и Канады движется вдоль северо-восточной части страны", - говорится в публикации в Twitter.
На прошлой неделе в Нью-Йорк уже приносило дым из штатов Орегон, Вашингтон и Калифорния, удаленных от него более чем на 3 тыс. км. Как передает корреспондент ТАСС, к вечеру понедельника в городе появилось небольшое марево, в воздухе чувствуется несильный запах гари.
В то же время отделение телекомпании NBC в штате Массачусетс, расположенном к северо-востоку от Нью-Йорка, отмечает, что некоторые районы полностью окутаны дымом. Как предупреждают специалисты, содержание вредных веществ в воздухе может угрожать здоровью людей, входящих в группу риска. Пользователи социальных сетей размещают на своих страницах фотографии столицы Массачусетса - города Бостон, окутанного дымом, и солнца, которое обрело ярко-красный оттенок.
По данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, сейчас на западе страны огнем охвачена территория площадью более 600 тыс. га. В 13 штатах зафиксировано 85 крупных очагов, эвакуированы несколько тысяч человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Орегоне, где на территории свыше 160 тыс. га бушует пожар, получивший название Bootleg. Данных о погибших пока не поступало.
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