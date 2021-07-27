Токио-2020. Эти игры без болельщиков, кажутся бездушными: Карен Гилоян

По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карена Гилояна, Олимпийские игры в Токио без болельщиков кажутся бездушными.

В беседе с «Арменпресс» замминистра подчеркнул, что в целом на этих Олимпийских играх очень серьезное внимание уделяется противоэпидемическим правилам, участники постоянно проходят тестирование. «Игры прекрасны с точки зрения организации. Все японские строения на очень высоком уровне, но из-за того нет болельщиков, все это кажется изготовленным из картона. Эти игры без болельщиков кажутся бездушными. Это единственный недостаток, который ухудшает зрелищность Олимпиады», - сказал он.

Говоря о зарегистрированных до сих пор результатах армянских спортсменов, Гилоян, в частности, подчеркнул: «Фердинанд Карапетян, один из наших спортсменов, мог выступить лучше. У меня были серьезные ожидания, я не доволен его выступлением, мы лучшего ожидали и от выступления Корьюна Согомоняна, но его соперник был сильнее. Вышедшая сегодня на арену Изабелла Яйлян упустила серьезную возможность завоевать олимпийскую медаль - это было бы настоящей сенсацией. Надо было поднять 97 кг, потом 120 кг, и все было бы хорошо. Я доволен Артуром Давтяном, он очень хорошо выступил в прыжках с шестом, конечно, в прыжках он выступил неплохо, но и здесь соперники были сильнее. Вот почему он не прошел в финал. Теперь важно то, что он выступит в финале прыжков с шестом, как и в отборочном раунде, Артур станет чемпионом. Остальные еще не выступали. Я очень доволен Бачковым, он хорошо поработал, мы ждем выступлений и других», - сказал он.

Выступавшая ранее стрелок Эльмира Карапетян не смогла преодолеть препятствие квалификационного раунда, заняв в общей борьбе 18-е место. В квалификационном раунде дзюдоист Фердинанд Карапетян в категории 73 кг уступил казахстанцу Янсаю Смагулову. Боксер в весе 52 кг Корьюн Согомонян также проиграл в стартовом поединке. Он проиграл представителю Великобритании Джалалу Яфе. Тяжелоатлетка Изабелла Яйлян заняла 7-е место в весовой категории 59 кг с результатом 205 кг. Пловец Артур Барсегян не преодолел препятствие квалификационного раунда на дистанции 100 метров вольным стилем.