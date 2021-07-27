Токио-2020: пловец Артур Барсегян не преодолел квалификационный раунд
14:28, 27 Июль, 2021
Член сборной Армении по плаванию Артур Барсегян стартовал на Олимпийских играх в Токио.
Как сообщает Арменпресс, Барсегян в квалификационном заплыве на 100 метров вольным стилем зафиксировал результат 49,78 , улучшив свой личный рекорд, но он не вышел в полуфинал. В полуфинал вышли 16 спортсменов с лучшими результатами.
Артур Барсегян выступит и 30 июля в заплыве на 50 метров вольным стилем. Соревнование начнется в 14:00 по ереванскому времени.
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