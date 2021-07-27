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Токио-2020: пловец Артур Барсегян не преодолел квалификационный раунд

Токио-2020: пловец Артур Барсегян не преодолел квалификационный раунд

Член сборной Армении по плаванию Артур Барсегян стартовал на Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Арменпресс, Барсегян в квалификационном заплыве на 100 метров вольным стилем зафиксировал результат 49,78 , улучшив свой личный рекорд, но он не вышел в полуфинал. В полуфинал вышли  16 спортсменов с лучшими результатами.

Артур Барсегян выступит и 30 июля в заплыве на 50 метров вольным стилем. Соревнование начнется в 14:00 по ереванскому времени.


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