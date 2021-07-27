После потери связи с Торозяном и Налбандяном уже почти две недели о них нет никаких сведений

Министерство обороны Республики Армения сообщает, что до сих пор нет никакой информации о двух военнослужащих воинской части, расположенной в юго-восточном направлении Армении, Арамаисе Торозяне и Артуре Налбандяне, с которыми 14 июля была потеряна связь.

«Арменпресс» в Минобороны РА сообщили, что о них пока нет никаких сведений.

«К сожалению, у нас пока нет никакой информации. Поисковые операции проводятся ежедневно», - сообщили в Минобороны РА.

На рассвете 14 июля, в условиях тумана, при выполнении служебных обязанностей на военной машине, была потеряна связь с военнослужащим N-ской воинской части ВС РА Артуром Налбандяном и водителем Арамаисом Торозяном.

Вероятность въезда военнослужащих на территорию Азербайджана обсуждается с представителями вооруженных сил Азербайджана при посредничестве российской стороны. Артур Налбандян и водитель Арамаис Торозян были без оружия.