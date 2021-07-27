Манвел Парамазян останется под арестом: Апелляционный суд отклонил иск его адвокатов

Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Армена Даниеляна отклонил иск адвокатов на решение суда общей юрисдикции Еревана об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении главы общины Каджаран Манвела Парамазяна.

Как передает Арменпресс, Манвел Парамазян останется под арестом.

9 июля Манвелу Парамазяну было предъявлено обвинение по части 3 статьи 38-178, части 4 статьи 311 и части 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса РА.