Токио-2020: штангистка Изабелла Яйлян на Олимпийских играх заняла 7-е место

Член женской сборной Армении по тяжелой атлетике Изабелла Яйлян на Олимпиаде в весовой категории до 59 кг заняла 7-е место.

Как сообщает «Арменпресс», Изабелла Яйлян в весе 59 кг во время первого подхода упражнения рывок удержала над головой штангу в 90 кг, затем 95 кг, но в третьем подходе не подняла 97 кг.

В первом подходе упражнения на толчок армянская штангистка смогла поднять 110 кг, но провалил второй и третий подходы, не удержав 115 кг. С результатом 205 кг Изабелла Яйлян на Олимпийских играх в двоеборье заняла 7-е место.

В весовой категории 59 кг чемпионом Олимпийских игр стал представитель Китайского Тайбэя Ку Синь-Чу, зафиксировавший результат 236 кг в двоеборье, также став рекордсменом в упражнениях - рывок и толчок. На втором месте Полина Гурьева из Туркменистана, в тройке лидеров - Андо Микико из Японии.

Изабелла Яйлян - бронзовый призер по упражнению рывок чемпионата Европы.

Член сборной Армении по тяжелой атлетике Симон Мартиросян начнет свои соревнования в весовой категории 109 кг 3 августа, в 14:45 по ереванскому времени.