Подробности о смертельном ранении, полученном военнослужащим в Арцахе: Следственный комитет

Следственный комитет Республики Армения представил новые подробности уголовного дела, возбужденного по факту гибели в Арцахе военнослужащего Саргиса Жирайровича Григоряна. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное Следственным комитетом.

«Предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в гарнизонном отделении Следственного комитета РА Военного следственного управления по статье 360.1 части 2 части 3 Уголовного кодекса РА выявило, что26 июля 2021 года около 22:26, Саргис Жирайрович Григорян, призывник N-ской войсковой части Армии обороны, произвел одиночный выстрел в левую часть своей груди из дробовика, и получил смертельное ранение.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается».