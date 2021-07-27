Французские специалисты предложили Армении механизмы улучшения процесса налоговых проверок

В Комитете государственных доходов Республики Армения в рамках программы «Поддержка налоговой администрации Республики Армения», финансируемой Французским агентством развития (AFD) была проведена четырехдневная миссия. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Комитета государственных доходов РА.

В рамках миссии прошли заседания рабочих групп «Борьба с международной налоговой фальсификацией», «Анализ рисков и интеграция с судебным процессом» с участием экспертов Главного управления государственных финансов Франции SRC. В ходе обсуждений французские эксперты представили примеры механизмов уклонения от уплаты налогов, изучили существующие законодательные положения в процессах проверок Комитета государственных доходов, на основе которых были предложены механизмы выявления и анализа рисков для улучшения процесса налоговых проверок в Армении. В ходе четырехдневных встреч Комитет государственных доходов эффективно протестировал формулы определения рисков, ранее предоставленные французскими экспертами.

Затем команда проекта встретилась с первым заместителем председателя Комитета государственных доходов РА Рафиком Машадяном и заместителем председателя Ашотом Мурадяном, чтобы подвести итоги встреч и обсудить дальнейшие шаги.

Миссию возглавлял Жак Шербетьиан, руководитель программы, представитель Департамента государственных финансов Франции (DGFIP).

В марте 2018 года Французское агентство развития и Министерство финансов РА подписали соглашение на грант в размере 500 000 евро для содействия налоговой реформы. В июле 2019 года соглашение, подписанное между Expertise France и Комитетом государственных доходов Республики Армения, запустило программу технической помощи, направленную на содействие налоговой администрации Армении в реализации стратегии на 2020-2024 годы.