В Армении подтверждено 180 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 112 заболевших

По состоянию на 11:00 27 июля в Армении подтверждено 180 новых случаев заражения COVID-19, 112 заболевших вылечились, есть 7 летальных исходов. За последние сутки проведено 4 889 тестов. Всего проведено 1 315 245 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 229 090 случаев заражения COVID-19, 219 280 из которых вылечились, есть 4 597 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 097 пациентов.

В предыдущий день зарегистрирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 1 116.