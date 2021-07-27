Деятельность КРОУ в сфере регулирования телекоммуникаций удостоилась наивысшей оценки в СНГ

Принимая во внимание регламент, введенный Комиссией по регулированию общественных услуг РА в области телекоммуникаций, в экспертном отчете G5 Benchmark, опубликованном Международным союзом электросвязи (ITU), Республика Армения получила наивысший рейтинг в регионе СНГ. Об этом «Арменпресс» сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг.

Цель G5 Benchmark - проанализировать эффективность регулирования электросвязи, для содействия цифровой трансформации на основе информации, полученной от представителей других отраслей информационных технологий (ИКТ) отследить, как развивается цифровая экономика.

Учитывая вышесказанное и активное участие комиссии на международных площадках, 22 июля 2021 года в ходе пленарного заседания Сети регуляторов телекоммуникаций стран Восточного партнерства (EaPeReg) комиссии был предложен пост председателя сети EaPeReg в 2022 году.