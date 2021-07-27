Премьер-лига Армении получит новый логотип

Чемпионат Армении по футболу получит новый логотип.

Сезон 2021/2022 - 30-й в истории чемпионатов Высшей лиги Армении, в связи с чем, ФФА и титульный спонсор чемпионата компания VBET в течение всего сезона выступят с рядом инициатив и активаций.

Премьер-лига VBET Армении в сезоне 2021/2022 предстанет с новым логотипом, посвященным ее 30-му юбилейному сезону. Некоторые части логотипа - карта с футбольным рисунком и дизайн названия, взяты из предыдущей версии, к ним добавлен узор в виде числа 30 и логотип спонсора.