В Арцахе подтвержден один новый случай заражения COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 27 июля подтвержден 1 новый случай заражения COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Арцах.

За прошедший день проведено 130 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 28 129. Всего подтверждено 2 938 случаев заражения COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 10 177 тестов на COVID-19, из них 955 оказались с положительным результатом.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 5 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.