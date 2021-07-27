В Арцахе погиб военнослужащий

26 июля около 22:26 на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированной в северном направлении, при пока невыясненных обстоятельствах смертельное ранение получил военнослужащий АО Республики Арцах 2002 г. р., Саркис Жирайрович Григорян. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Армии обороны Республики Арцах.

«Для выяснения подробностей в настоящее время ведется расследование.

Министерство обороны Республики Арцах разделяет горечь утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и коллегам погибшего военнослужащего», - говорится в сообщении АО.