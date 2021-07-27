Армянский зритель очень теплый: на «Встречу в Ереване» на Родину приехали музыканты из разных стран

Концертная программа «Встреча в Ереване», в рамках которой прозвучат Тройной концерт Людвига ван Бетховена и Симфоническая фантазия Петра Чайковского «Франческа да Римини», сплотила вокруг себя известных артистов, живущих и созидающих за рубежом.

На концерте с Государственным симфоническим оркестром Армении выступят приехавший из Бельгии скрипач Грачья Аванесян, виолончелист Севак Аванесян, которого широкая общественность узнала после исполнения «Крунка» Комитаса в церкви Сурб Аменапркич Казанчецоц, подвергшейся артобстрелу Шуши, и Марианна Ширинян из Дании.

Как сообщает Арменпресс, концертом, который состоится 27 июля в концертном зале «Арам Хачатурян», будет дирижировать Ваагн Папян.

Корреспондент Арменпресс была на репетиции концерта, общалась с музыкантами, которые рассказывали о выборе своих музыкальных инструментов, об успехах, достигнутых за рубежом, ожиданиях от предстоящего концерта.

Грачье Аванесяну было два года, когда его родители заметили, что он любит музыку. «Я смотрел конкурс Чайковского по телевизору, очень внимательно слушал скрипачей и плакал, когда слушал пианистов. Когда я научился говорить, я сказал, что хочу играть на скрипке. Мои родители не поддерживали эту идею, потому что всем известно, что детство музыканта отличается от детства других детей. Довольно сложно совмещать игру в футбол во дворе и репетиции, но когда мое решение быть скрипачом окрепло, они сделали все, что я смог идти вперед и добиться успеха», - рассказал музыкант.

Как солист Грачья Аванесян за рубежом выступает с рядом престижных оркестров на престижных сценах. Вместе со своим братом, виолончелистом Севаком Аванесяном, он основал «Трио Аванесян», которое представляет публике лучшие камерные произведения, не забывая и армянских композиторов. «Мы основали Трио, когда я и мой брат еще была студентами, а пианист Жюльен Либер, учился в Музыкальном колледже королевы Елизаветы. Мы часто исполняем Фортепианное трио Арно Бабаджаняна, которое стало ядром нашего репертуара. Мы для многих открываем его. Послушав нас, они желают выучить и исполнять его», - подчеркивает Аванесян.

Касаясь предстоящего концерта с Государственным симфоническим оркестром Армении, скрипач напоминает, что художественный руководитель оркестра, главный дирижер Сергей Смбатян - его однокурсник. Они вместе учились в течение десяти лет. «60 процентов музыкантов группы - это мои одноклассники или однокурсники. В эмоциональном плане мне всегда интересно быть с ними на одной сцене. Впервые я выступил с оркестром в 2010 году. Я счастлив снова выступить с с ними. Я рад, что к нам присоединились Севак и Марианна», - сказал он, добавив, что встретил Марианну в Дании и с 2008 года много концертировал с ней.

Марианна Ширинян признается, что всегда с нетерпением ждет встречи с армянской публикой. «Меломаны совершенно разные, но теплоту армянской публики вы нигде не найдете. Среди них есть люди, которые знают нас с семи лет, с наших первых шагов, с которыми мы выросли. Я не встречалась с армянским зрителем почти пять лет. И очень рада вернуться в Концертный зал Арама Хачатуряна, - сказала пианистка.

Она рада, что выступит в сопровождении Симфонического оркестра под управлением дирижера Ваагна Папяна, и говорит, что много слышала о Папяне, и очень уважает его.

Марианна Ширинян участвовала во многих престижных фестивалях, выделялась своим неповторимым исполнением, она лауреат международных конкурсов.

По ее словам, большую роль в ее успехе сыграли родители, чью преданность пианистка оценивает очень высоко, также и ее учителя. «Моя первая учительница игры на фортепиано, которую я потеряла несколько месяцев назад из-за эпидемии, - Маргарита Акопян. В последний раз, когда я играла в Ереване, она была на концерте. Маргарита Акопян научила меня правильно обращаться с инструментом, подружиться с ним. Меня также очень поддержал Игорь Мартинович Явран», - говорит Ширинян, добавляя, что за рубежом ей помогала Урсула Линден, благодаря которой она смогла учиться в Германии.

Марианна Ширинян залогом своих достижений считает любознательность. «Мне всегда все было интересно, я всегда читала. Я считаю, что это очень важно для всех, я бы посоветовала во всем видеть возможности. Если даже в каждом листочке находить что-то интересное, то и жизнь будет интересной. Я очень благодарна за все возможности, которые бесконечно мне предоставляются», - заключает Марианна Ширинян.

Виолончелист Севак Аванесян, говоря о предстоящем концерте с симфоническим оркестром, сказал, что это была его идея. Он предложил Сергею Смбатяну выступить вместе. Смбатян сразу же согласился, но сказал, что его не будет в Армении, и оркестром будет дирижировать Ваагн Папян.

Анжела Амбарцумян

Фото Айка Манукяна