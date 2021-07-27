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Европейские индексы - 26-07-21

Европейские индексы - 26-07-21

МОСКВА, 27 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.32% и составил 15618.98 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.15% и составил 6578.60 пункта, британский FTSE снизился на 0.03% и составил 7025.43 пункта, а российский RTSI вырос на 0.42% и составил 1602.53 пункта.


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