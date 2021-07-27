Газета «Айастани Анрапетутюн»: Когда противник пытается навязать «мирный» договор

«Азербайджан в очередной раз, стрельбой по армянским позициям и приграничным селам, особенно в Арарате и Гегаркунике, провоцирует ситуацию. Эти участки, с точки зрения стратегии страны, жизненно важные территории. Это те позиции и села, над которыми, в случае, если противнику удастся установить контроль, безопасное существование нашего государства и населения окажется под угрозой.

Хотя эти действия совершают вооруженные силы Азербайджана, все это направляется и поощряется Турцией. Доказательством того является тот факт, что высокопоставленные турецкие чиновники, во главе с президентом Эрдоганом, неоднократно выступали и продолжают выступать с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Так, в воскресенье официальный представитель турецкой партии «Справедливость и развитие» вице-президент Омер Челик в микроблоге Twitter обвинил Армению в действиях, осуществленных Азербайджаном, выдвинув безосновательные обвинения в «агрессивной политике», угрожающей миру в регионе, и в «провокациях» в направлении Карвачара.

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