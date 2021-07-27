Газета «Айастани Анрапетутюн»: Начата компенсация оплаты за учебу за счет подоходного налога

«В процессе обучения в высших учебных заведениях, аккредитованных в Республике Армения, студенты магистратуры, аспирантуры и ординатуры смогут возмещать плату за обучение за счет подоходного налога. Он рассчитывается в размере заработной платы работающего студента и приравненных к ней выплат. Об этом в конце прошлой рабочей недели сообщил Комитет государственных доходов. «Айастани Анрапетутюн» пожелала выяснить подробности, кто может воспользоваться этим правом, какие документы студент должен подать в Комитет государственных доходов и в каких случаях может быть отказано в возврате подоходного налога и т. д.

Поскольку существует и вопрос возврата суммы подоходного налога в размере процентов, уплаченных по ипотечной ссуде, нас интересовало, сможет ли физическое лицо использовать обе эти суммы одновременно, как по части ипотеки, так и возмещения стоимости обучения».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.