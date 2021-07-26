Доктор Рене Левонян назначен заведующим кафедрой арменоведения Лионского католического университета.

Как сообщает Арменпресс, Рене Леонян родился 4 марта 1952 в Марселе. Он является пастором Армянской Евангелической церкви Франции.

Получил богословское образование на факультете евангелической теологии в Во-сюр-Сен, недалеко от Парижа. В 1983 году он был назначен в Исси-ле-Мулино (Париж).

В Лионе продолжил обучение на факультете католического богословия и защитил диссертацию на тему о происхождении армянской евангелической церкви. Окончил Национальный Институт Восточных Языков и Цивилизаций (Париж-Сорбонна Нувель).

Президент Ассоциации евангелистских церквей Евразии.

Женат, имеет двоих детей и шестерых внуков.