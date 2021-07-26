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Доктор Рене Левонян назначен заведующим кафедрой арменоведения Лионского католического университета

Доктор Рене Левонян назначен заведующим кафедрой арменоведения Лионского католического университета

Доктор Рене Левонян назначен заведующим кафедрой арменоведения Лионского католического университета.

Как сообщает Арменпресс, Рене Леонян родился 4 марта 1952 в Марселе. Он является пастором Армянской Евангелической церкви Франции.

Получил богословское образование на факультете евангелической теологии в Во-сюр-Сен, недалеко от Парижа. В 1983 году он был назначен в Исси-ле-Мулино (Париж).

В Лионе продолжил обучение на факультете католического богословия и защитил диссертацию на тему о происхождении армянской евангелической церкви. Окончил Национальный Институт Восточных Языков и Цивилизаций (Париж-Сорбонна Нувель).

Президент Ассоциации евангелистских церквей Евразии.

Женат, имеет двоих детей и шестерых внуков. 


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