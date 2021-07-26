Доктор Рене Левонян назначен заведующим кафедрой арменоведения Лионского католического университета
Доктор Рене Левонян назначен заведующим кафедрой арменоведения Лионского католического университета.
Как сообщает Арменпресс, Рене Леонян родился 4 марта 1952 в Марселе. Он является пастором Армянской Евангелической церкви Франции.
Получил богословское образование на факультете евангелической теологии в Во-сюр-Сен, недалеко от Парижа. В 1983 году он был назначен в Исси-ле-Мулино (Париж).
В Лионе продолжил обучение на факультете католического богословия и защитил диссертацию на тему о происхождении армянской евангелической церкви. Окончил Национальный Институт Восточных Языков и Цивилизаций (Париж-Сорбонна Нувель).
Президент Ассоциации евангелистских церквей Евразии.
Женат, имеет двоих детей и шестерых внуков.
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