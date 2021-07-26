Указами президента Армении Армена Саркисяна назначены новые послы Армении в Египте, Туркменистане, на Кубе и в Колумбии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, указами президента:

Грачья Поладян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Арабской Республике Египет сроком на три года (резиденция в Каире);

Рубен Харазян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Туркменистане сроком на три года (резиденция в Ашхабаде);

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Канаде Анаит Арутюнян по совместительству назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Республике Куба (резиденция в Оттаве);

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Федеративной Республике Бразилия Арман Акопян по совместительству назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Многонациональном Государстве Боливия (резиденция в Бразилии).