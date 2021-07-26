"Хаббл" нашел следы воды в атмосфере Ганимеда

Орбитальный телескоп "Хаббл" впервые обнаружил следы водных паров в атмосфере Ганимеда – одного из крупнейших спутников Юпитера. Благодаря этому ученые предположили, как именно могла сформироваться атмосфера этого объекта. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Astronomy.

"Считается, что разреженная атмосфера Ганимеда возникла в результате постоянного испарения льда на его поверхности под действием солнечных лучей и заряженных частиц. Однако наблюдения показывали, что в его атмосфере есть кислород, а воды нет. Мы впервые обнаружили ее следы в данных "Хаббла", – пишут исследователи.

О существовании разреженной атмосферы у Ганимеда ученые знают давно: ее следы "Хаббл" открыл в 1998 году. В окрестностях Ганимеда телескоп обнаружил большое количество ионов кислорода. Ученые предполагали, что его источником были молекулы воды, которые частицы высоких энергий или солнечные лучи выбивали из ледовой оболочки спутника. В дальнейшем астрономы не нашли ни одного следа воды в атмосфере Ганимеда.

Астрономы под руководством Курта Резерфорда из Юго-Западного исследовательского института (США) анализировали данные наблюдений за апрель 2018 года, когда Ганимед на несколько часов оказался в тени Юпитера. Сопоставив их с данными "Хаббла" предыдущих лет, ученые "удалили" кислородный сигнал из спектра Ганимеда, благодаря чему увидели "водные" линии в спектре спутника. Раньше их заглушал более сильный сигнал от ионов кислорода.

Благодаря этому ученые оценили концентрацию воды в атмосфере Ганимеда и измерили ее примерную массу. Кроме того, они обнаружили, что концентрация паров воды на светлой и темной сторонах спутника сильно отличается. На солнечной стороне было около 30 нанограмм на каждый квадратный сантиметр поверхности луны Юпитера, а на обратной стороне ее не было вовсе.

Резерфорд и его коллеги надеются, что причину этого откроет европейская миссия JUICE, которую планируют вывести в космос в следующем июне.