Минэнерго РФ в ближайшие дни примет решение о возможном запрете экспорта бензина

Минэнерго РФ может в ближайшие дни принять решение о запрете экспорта бензина, вся нормативная документация уже готова. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Нормативка на временный запрет готова. Сейчас смотрим детали и на ежедневную динамику. Последние два дня на бирже и объемы выросли, и цены стали идти вниз. Поэтому все документы готовы, получаем ОРВ [оценку регулирующего воздействия], и мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены", - сказал он.

По словам Сорокина, решение будет приниматься на основе динамики биржевых роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами. "Если не будет улучшения, то мы в ближайшие дни это решение примем", - отметил он.

Минэнерго также считает, что ситуацию на топливном рынке необходимо рыночным способом, за счет демпферного механизма и наполнения внутреннего рынка. "Это не должно делаться в ущерб компаниям, мы должны долгосрочную предсказуемость создавать", - добавил Сорокин.

При этом замминистра отметил, что пока нет необходимости заключать топливные соглашения с нефтяными компаниями, но подобная мера остается на повестке. По его словам, демпферный механизм, который существует уже два года, работает нормально. "Иногда возникает ситуация из-за комбинации факторов, перекосов рыночных, тогда требуются дополнительные стимулы для рынка. Либо компании перенаправляют экспорт добровольно, либо [им дается] соответственно дополнительный стимул", - пояснил он.