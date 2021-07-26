Произошло землетрясение в 4 км к юго-востоку от города Спитак

26-го июля в 18:59 по местному времени сейсмической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с магнитудой 2,2 и глубиной очага 10 км, эпицентр находится в 4 км к юго-востоку от города Спитак Лорийской области, Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла.

Землетрясение ощущалось в городах Ванадзор, Спитак и селах Нор Хачакап, Арджаовит Лорийской области - с силой 2 балла.