Biocad получил разрешение на исследование вакцины от коронавируса

Минздрав выдал компании Biocad разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований вакцины против коронавируса.

"Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в материалах реестра разрешений на проведение исследований.

Дата окончания исследования — 31 декабря 2026 года. Тесты пройдут на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах.

В самой компании от оперативного комментария отказались.

Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). Пока в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по этой технологии. Вектор rAAV не обладает репликативной активностью — он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний.

Вакцина представляет собой модифицированные рекомбинантные векторы на основе аденоассоциированного вируса. Они несут нуклеотидную последовательность, кодирующую фрагмент "шипа" белка вируса SARS-CoV-2. В силу механизма вакцины реализация информации из ДНК, которую несет rAAV, ограничена во времени — это повышает степени безопасности препарата.