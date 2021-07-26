Член мужской сборной Армении по шахматам Айк Мартиросян потерпел поражение во второй игре ⅛ финала Кубка мира по шахматам.

Как сообщает Арменпресс, во второй партии пятого тура Кубка мира по шахматам в Сочи Мартиросян встретился с иранским шахматистом Амином Табатабаи. Армянский шахматист играл белыми фигурами и потерпел поражение. Напомним, что в первой партии Мартиросян одержал победу над Амином Табатабаи.

Участник четвертьфинала станет известен по итогам тай-брека.

Габриэль Саркисян, Шант Саркисян, Ованес Габузян и Элина Даниелян остались вне борьбы. Ранее стало известно, что гроссмейстер Левон Аронян вообще не примет участие в чемпионате мира из-за проблем со здоровьем. Аронян - действующий обладатель Кубка мира.

В этом году Кубок мира по шахматам проходит в Сочи. В мужском турнире 206 участников, в женском - 103. Турнир завершится 6 августа.