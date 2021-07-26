Депутаты парламента Ливана одобрили кандидатуру Микати на должность премьера

Депутаты парламента Ливана в ходе консультаций с президентом страны Мишелем Ауном одобрили кандидатуру Наджиба Микати на должность нового премьера. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал Al Jazeera. По его сведениям, более 70 парламентариев поддержали Микати, который, таким образом, обеспечил себе большинство голосов.

Позже президент Ливана издал указ о назначении Микати премьер-министром и поручил ему сформировать новое правительство республики. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства по итогам консультаций президента с парламентскими фракциями, которые прошли в понедельник во дворце Баабда.

В заявлении сообщается, что кандидатура Микати получила поддержку 72 членов законодательного органа власти. Против выступили 42 депутата из двух христианских блоков, которые представляют в парламенте поддерживающее президента Свободное патриотическое движение и оппозиционную партию "Ливанские силы". Один из законодателей отдал предпочтение другому кандидату - дипломату Наввафу Саляму, постпреду Ливана при ООН в 2007-2017 годы. Всего в консультациях приняли участие 115 из 128 членов однопалатного парламента.

Выступая перед журналистами после своего назначения, Микати заявил, что согласился возглавить правительство после того, как получил "гарантии о предоставлении международной помощи Ливану от внешних сторон". "У меня нет волшебной палочки, чтобы совершать чудеса, но я рассчитываю на то, что, объединив усилия и прекратив обвинять друг друга, мы все сообща справимся с трудной миссией по спасению Ливана", - подчеркнул он.

Премьер дал понять, что намерен действовать в соответствии с дорожной картой по выходу из кризиса, которую разработал в сентябре прошлого года президент Франции Эмманюэль Макрон. Этот план предусматривает проведение реформ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, что обеспечит Бейруту поступление кредитов на сумму более $10 млрд.