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Шойгу провел телефонный разговор с и.о. министра обороны Армении Карапетяном

Шойгу провел телефонный разговор с и.о. министра обороны Армении Карапетяном

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры с и.о. министра обороны Армении генерал-майором Аршаком Карапетяном. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве, не уточняя другие детали.


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