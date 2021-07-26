США считают неприемлемым применение силы при демаркации: посол США посетила границу на участке Верхней Шоржи

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Линн Трейси в сопровождении представителей министерства обороны Армении 26 июля посетила Гегаркуникскую область. Командующий корпусом генерал-майор Араик Арутюнян проинформировал посла о ситуации на армяно-азербайджанской границе, после чего был организован визит на границу на участке Верхней Шоржи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, посол Трейси подтвердила озабоченность США инцидентами на армяно-азербайджанской границе, подчеркнув, что США считают неприемлемым применение силы при демаркации.

Посол также подчеркнула, что Соединенные Штаты как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ по-прежнему глубоко привержены процессу работы со всеми сторонами для достижения прочного политического решения нагорно-карабахского конфликта.

В то же время, по словам Линн Трейси, США призывают стороны как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы.