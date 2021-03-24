Предстоящие на 27 июля мероприятия
18:07, Июль 26, 2021
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09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 19:11 Шойгу провел телефонный разговор с и.о. министра обороны Армении Карапетяном
- 18:52 Власти планируют создать Следственную комиссию НС для изучения обстоятельств 44- дневной Арцахской войны
- 18:10 США считают неприемлемым применение силы при демаркации: посол США посетила границу на участке Верхней Шоржи
- 18:07 Предстоящие на 27 июля мероприятия
- 17:53 Обстрелы ВС Азербайджана близ мирных населенных пунктов нарушают права жителей: омбудсмен Армении
- 17:52 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-07-21
- 17:51 Азиатские индексы - 26-07-21
- 17:04 Минобороны Арцаха опровергает слухи о перестрелке в Кашатаге и нападении на позиции в Мартуни
- 17:01 Спикер парламента Турции посетит оккупированные Азербайджаном Шуши и Варанду
- 16:42 Наше будущее - строительство сильной Армении: президент встретился с представителями армянской общины Японии
- 16:39 Стефано Лазаротто видит огромный потенциал развития армяно-швейцарских бизнес связей
- 16:30 Америабанк по результатам второго квартала 2021 г. - ведущий налогоплательщик среди армянских банков
- 16:26 AP: США договорились с Ираком об окончании боевой миссии США в республике до конца года
- 16:22 Никол Пашинян на встрече с избранными депутатами ГД
- 16:18 На концерте под открытым небом прозвучат джазовые обработки произведений Арно Бабаджаняна
- 15:42 Анаит Аванесян рассказала о возможности ввоза в Армению вакцины «Moderna»
- 15:41 На финансирование «зеленых» хозяйств в Армении будет направлено 5 млн долларов
- 15:40 Известна повестка первой сессии Национального собрания
- 15:29 Число погибших из-за ливней на западе Индии возросло до 164
- 15:19 Азербайджанцы взяли в плен жителя села Мачкалашен: Омбудсмен Арцаха
- 15:03 Областная администрация Арарата опровергла слухи о стрельбе противника по общинам Армаш и Суренаван
- 14:45 СМИ: армия Туниса блокировала здание правительства
- 14:29 Армянские МСП на международных площадках: стартовал форум «День инноваций 2021»
- 14:21 «Квартет Арсен Петросян» и сопрано Карине Мкртчян блестяще выступили на Женевском фестивале
- 14:14 Токио-2020: Джокович победил во втором туре теннисного турнира
09:10, 23.07.2021
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