Азиатские индексы - 26-07-21

ТОКИО, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.04% и составил 27833.29 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.11% и составил 1925.62 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.34% и составил 3467.44 пункта, а HANG SENG снизился на 4.13% и составил 26192.32 пункта.