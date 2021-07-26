Минобороны Арцаха опровергает слухи о перестрелке в Кашатаге и нападении на позиции в Мартуни

Министерство обороны Республики Арцах опровергает муссируемые в социальных сетях слухи о том, что на боевых позициях в Кашатаге якобы происходит перестрелка между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. МО Арцаха сообщает, что не соответствует действительности также информация о нападении азербайджанских подразделений на армянские позиции на Мартунинском участке.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, как на вышеуказанных, так и на других участках линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск продолжает сохраняться относительно стабильная ситуация.