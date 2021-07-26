Наше будущее - строительство сильной Армении: президент встретился с представителями армянской общины Японии

В рамках рабочего визита в Японию Президент Республики Армен Саркисян встретился с представителями армянской общины Японии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян, в частности, говорил о целях визита в Японию, о выстраивании сильной сраны и роли диаспоры в этом деле, а также о последствиях войны и извлечённых уроках.

"Громадные трудности войны мы можем описать одним словом, которое называется кризис. Кризис, потому что мы потеряли тысячи молодых жизней, многие молодые люди утратили своё здоровье, есть морально-психологический кризис, поскольку поражение в войне тяжело психологически, особенно для такого народа, который 26 лет назад победил в войне, - сказал Президент. - Нужно научиться говорить правду, сколь бы горькой она ни была, поскольку, когда ты говоришь правду, следующим шагом ты должен быть готов к решению проблем. Решение не будет простым, потому что нужны годы".

Президент отметил, что поражение должно стать уроком для всех нас, начиная от Президента Республики, Правительства, Национального Собрания, до рядового гражданина. "А уроки многочисленны. О первом я сказал - нам нужно жить с реальностью. Другой вывод состоит в том, что любое государство, в конце концов, строит своё будущее, опираясь на свои преимущества. А наш основной ресурс - это люди. Здесь у нас есть преимущество, потому что у нас есть Диаспора: в России, в Соединённых Штатах, во Франции. Во всём мире живёт большое число армян, и это громадное преимущество, - подчеркнул Президент Саркисян. - У нас есть соотечественники, которые обучают, обучаются, развиваются, обретают опыт, потом всё это могут привезти в Армению, но мы ставим препятствия. А 21-ый век, в конце концов, не будет веком природных ресурсов. Самые большие компании мира - это уже давно не нефтяные, а технологические компании".

Президент Саркисян подчеркнул, что наше будущее - это строительство сильной Армении, а для этого, прежде всего, нужно использовать наше преимущество - человеческий ресурс. Говоря о важности использования потенциала Диаспоры на пользу развитию страны, Президент Саркисян счёл одним из основных путей достижения этого конституционные изменения. "Мы должны сделать всё, чтобы любой армянин, независимо от того, где он живёт, имел возможность по своему желанию служить Отечеству, и не должно быть никаких преград".

Подчеркнув, что сильная Армения это также технологически развитая Армения, Президент сказал, что нацеленность всех нас должна быть на будущее: "А будущее, это не просто обычное программирование, а искусственный интеллект, не обычная биология, а биотехнологии". Президент отметил, что одной из целей визита в Японию были встречи с ведущими мировыми компаниями в технологической сфере. "Армения и Япония могут работать друг с другом, особенно, в сфере высоких технологий. Надеюсь, что японские компании примут участие в процессах технологического развития Армении", - сказал Президент.

Говоря о том, каково его видение развитой страны, Президент Саркисян отметил: "У нас, как и у любого государства, есть только один способ добиться успеха - строить истинно сильное государство. То есть, нужно прежде всего иметь идею государственности в сердце и мысли каждого из нас, быть людьми настроенными на государство. Сильное государство - это также означает государство, которое малыми ресурсами может достигать больших успехов, то есть быть дисциплинированным, иметь видение, знать, куда идёт. И поскольку мы маленькая страна, это видение не может быть обычным, оно должно превратиться в миссию. Когда ты мал, все свои силы ты должен суметь сплотить, чтобы сила твоего удара была велика. Малое государство может это сделать, и в мире таких примеров множество".

Президент Саркисян ответил также на вопросы участников встречи, которые, в частности, касались внутриполитической ситуации, внешней политики, проблемы удержания молодых людей на родине.

В конце встречи, пожелав успехов участникам, Президент сказал: "Хочу надеяться, что в будущем каждый из вас начнёт думать об Армении, как о стране, где он чувствует себя в безопасности, с которой связывает своё будущее и будущее своих детей".