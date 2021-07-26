 Стефано Лазаротто видит огромный потенциал развития армяно-швейцарских бизнес связей

Посол Швейцарии в Армении Стефано Лазаротто коснулся перспектив армяно-швейцарских деловых связей, подчеркнув, что существует их огромный потенциал.

Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Стефано Лазаротто выразил в беседе с журналистами в рамках Форума “День инноваций”, призвав армянские компании воспользоваться предоставленными им инструментами для расширения своего присутствия в Швейцарии.

«Отношения между Швейцарией и Арменией расширяются по разным направлениям. Экономические отношения - одна из наиболее развитых составляющих нашего сотрудничества. Кроме того, мы активно сотрудничаем с правительством Армении в области управления, уделяя особое внимание реформам в области импорта, сельского хозяйства и экономического развития. Но, конечно, помимо экономической сферы, мы сотрудничаем и во многих других сферах. У нас очень прочные связи в сфере культуры, мы сотрудничаем и в сфере образования. Кроме того, Швейцария является одним из основных партнеров Армении в и области международного сотрудничества», - сказал посол, добавив, что в настоящее время Швейцария реализует различные программы в южных и в северных регионах Армении, содействуяя созданию в стране рабочих мест с добавленной стоимостью.

Среди активных сфер армяно-швейцарских отношений также и информационные технологии, фармацевтика, горнодобывающая промышленность и др.

Что касается торговых и инвестиционных связей, посол Лазаротто подчеркнул, что Форум «День инноваций 2021», проходящий в Ереване, как и швейцарская Всеобщая система преференций (GSP), которая недостаточно используется в Армении, являются очень хорошими инструментами для армянских компаний, чтобы расширить их присутствие в Швейцарии.

Посол заверил, что швейцарские компании, в свою очередь, заинтересованы в инвестировании в Армению. По его словам, армяно-швейцарские деловые отношения имеют огромный потенциал развития.

«Если бы не этот потенциал, нас бы здесь не было. Я считаю, что потенциал огромен, он очень велик. Одна из основных задач на данный момент - адаптироваться к пандемии, а также адаптировать и наши инструменты к этой новой ситуации. Нам нужно быть как можно более креативными. Уже одобрено несколько проектов. Я об этом подробнее расскажу в другой раз, потому что, действительно, мы сделали много позитивных шагов», - сказал Стефано Лазаротто.

26 июля в Ереване начался Форум «День инноваций», организованный Торгово-промышленной палатой Швейцария-Армения, Фондом «Enterprise Armenia» при сотрудничестве с посольством Швейцарии в Армении и с посольством Армении в Швейцарии.