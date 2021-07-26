«Америабанк» согласно результатам второго квартала 2021 г. является ведущим налогоплательщиком среди армянских банков. Банк перечислил в государственный бюджет налоги на общую сумму в размере 5.74 млрд драмов. По сравнению с тем же периодом прошлого года, данный показатель вырос на 83.5%.

Согласно списку 1 000 крупнейших налогоплательщиков Республики Армения, опубликованному Налоговой службой Армении, «Америабанк» занимает 12-ое место.

«Америабанк» - динамично развивающийся банк, который является одним из самых стабильных и крупнейших финансовых учреждений Армении с четко сформулированной цифровой повесткой дня. ЗАО «Америабанк» - универсальный банк, предоставляющий в комплексном пакете корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги. Согласно последним результатам, «Америабанк» является крупнейшим банком Армении, активы которого превышают 1 триллион драмов Республики Армения.