Анаит Аванесян рассказала о возможности ввоза в Армению вакцины «Moderna»

И. о. министра здравоохранения Анаит Аванесян предоставила подробности по итогам встречи с председателем Совета директоров компании «Moderna» Нубаром Афеяном.

Как сообщает «Арменпресс», Анаит Аванесян встречу с Афеяном оценила как весьма эффективную.

«У нас была довольно продуктивная рабочая встреча с господином Афеяном. Мы обсудили переговоры, которые ведет Республика Армения с правительством США. В результате которых у нас наконец будет эта вакцина», - добавила Аванесян.

И. о. министра здравоохранения напомнила, что на данный момент частные компании не берутся за продажу этой вакцины, но это монополия правительств разных стран.

«Мы надеемся, что в ближайшее время у нас в этом вопросе будет успех», - заключила Аванесян.