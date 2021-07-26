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Известна повестка первой сессии Национального собрания

Известна повестка первой сессии Национального собрания

Известна повестка первой сессии Национального собрания Республики Армения восьмого созыва.

Об этом «Арменпресс» осведомился с официального сайта НС. На первом заседании планируется выбрать счетную комиссию, Парламент изберет председателя НС, трех вице-спикеров. В повестке дня также вопросы создания постоянных комиссий НС и избрания их председателей.

В повестку дня первого заседания также включены следующие вопросы: по предложению правительства обсуждение законопроекта об изменении структуры правительства, вопрос об утверждении государственной программы.

Первое заседание Национального собрания состоится 2 августа.


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