Известна повестка первой сессии Национального собрания Республики Армения восьмого созыва.

Об этом «Арменпресс» осведомился с официального сайта НС. На первом заседании планируется выбрать счетную комиссию, Парламент изберет председателя НС, трех вице-спикеров. В повестке дня также вопросы создания постоянных комиссий НС и избрания их председателей.

В повестку дня первого заседания также включены следующие вопросы: по предложению правительства обсуждение законопроекта об изменении структуры правительства, вопрос об утверждении государственной программы.

Первое заседание Национального собрания состоится 2 августа.