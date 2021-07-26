Число погибших из-за ливней на западе Индии возросло до 164

Число погибших в результате инцидентов, связанных с муссонными ливнями, обрушившимися в последнюю неделю на западный штат Махараштра, достигло 164 человек, еще 100 пропали без вести. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник департамент помощи и реабилитации пострадавших этого штата.

"Поступила информация о 164 случаях гибели людей и смерти 25 564 голов домашнего скота. В общей сложности 56 человек были ранены, а еще сто числятся пропавшими без вести в 1 028 пострадавших деревнях", - говорится в распространенном сообщении департамента. Около 229 тыс. человек были эвакуированы, власти организовали 259 лагерей для помощи и временного размещения беженцев.

В минувшую пятницу газета The Times of India информировала о 129 погибших и более чем 80 пропавших без вести.

Муссонные ливни вызвали наводнения, оползни и разрушения зданий в столице штата Махараштра Мумбаи, а также в округах Райгад, Ратнагири, Палгхар, Тхане, Синдхудург, Колхапур, Сангли и Сатара. К спасательным работам привлечены подразделения и вертолеты ВМС Индии. Как сообщил портал Daijiworld, в некоторых районах Махараштры на минувшей неделе выпало до 600 мм осадков. По оценке специалистов, столь мощные дожди зарегистрированы в штате впервые примерно за 40 лет.