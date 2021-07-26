СМИ: армия Туниса блокировала здание правительства

Подразделения Национальной армии Туниса блокировали в понедельник входы во Дворец правительства в столичном районе Касба. Об этом сообщает радиостанция Mosaïque FM.

Сообщается, что военные перекрыли здание по периметру и не пропускают на его территорию сотрудников. Данные о каких-либо столкновениях или беспорядках в связи с этой ситуацией не поступали,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Между тем работа МВД Туниса временно будет курироваться главой службы безопасности президента страны Халидом аль-Яхъяви. Как сообщила газета Shorouk, соответствующее распоряжение дал президент Каис Саид.

25 июля Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии, занявшие позиции в центре города, в частности у здания парламента и у штаб-квартиры национальной телекомпании. Решения президента были приняты после того, как в воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.