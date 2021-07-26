«Квартет Арсен Петросях» и сопрано Карине Мкртчян блестяще выступили на Женевском фестивале

Дудукист Арсен Петросян, который своей музыкальной деятельностью стремится популяризировать армянскую народную музыку и дудук, с «Квартетом Арсен Петросян» выступил на международном фестивале Geneva Puplinge Classique. С квартетом выступала солистка -сопрано Карине Мкртчян.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» координатор фестиваля Ани Гаспарян сообщила, что музыканты и певица выступили в рамках армянского вечера фестиваля, проведение которого с 2013 года стало прекрасной традицией.

«Концерт прошел в очень теплой и красивой обстановке. Среди присутствующих были представители посольства Армении в Швейцарии, чрезвычайный и полномочный посол Наири Петросян с супругой и другие официальные лица, представители армянской общины и меломаны. Я придаю большое значение тому, что зарубежная публика высоко ценит армянскую музыку и наши национальные инструменты, потому что наша цель - представлять армянскую культуру на международной арене, на международных фестивалях», - подчеркнула Ани Гаспарян.

Она отметила, что уже несколько лет художественный руководитель фестиваля восхищается виртуозностью и талантом армянских музыкантов и высоко ценит их возможности.

«Концерт квартета вызвал волнение и положительные эмоции. Представляю, что чувствуют люди, когда слушают выступление Арсена Петросяна, его чудесный дудук и искренние, простые, но очень глубокие эмоции музыкантов передаются публике. Это чудесно. Я благодарна Арсену Петросяну, руководству фестиваля и Карине Мкртчян за этот прекрасный вечер», - сказала Ани Гаспарян.

Она сообщила, что в рамках мероприятия выступит и пианист Никита Мндоянц, представляющий Российскую фортепианную школу. Он представит интересную романтическую программу, исполнит произведения Шопена и Бетховена.

Арсен Петросян также отметил, что концерт прошел очень хорошо и впечатления от него довольно яркие. «Квартет основан в 2018 году. Музыканты - мои друзья. Астхик Снецунц играет на каноне, Владимир Папикян - на сантуре, Аветис Кеосян - на дъоле. В основном мы выступаем за рубежом, наша основная цель - представить миру классическую и народную музыку», - сказал дудукист.

По его словам, концерт, организованный в рамках фестиваля, прошел великолепно. Так говорили меломаны, которые имели возможность присутствовать на вечере. «Публика была взволнована, воодушевлена. Говорили, что мы играем от всей души. Они были очарованы контрастом музыки. Играли лирические и ритмические произведения. Мы очень волоновались, так как из-за эпидемии мы долгое время не выступали», - признался дудукист.

По его словам, концерт, организованный в рамках фестиваля, прошел великолепно. Так говорили меломаны, которые имели возможность присутствовать на вечере. «Публика была взволнована, воодушевлена. Говорили, что мы играем очень искренне. Они были очарованы и контрастом музыки. Играли лирические и ритмические произведения. Мы очень волновались, так как из-за эпидемии мы долгое время не выступали», - признался дудукист.

Арсен Петросян сообщил, что квартет гастролирует по Европе. Они уже участвовали в фестивале Radio France. Также, в рамках престижных фестивалей, выступят в Чехии и в Италии.

Анжела Амбарцумян