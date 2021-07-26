Токио-2020: Джокович победил во втором туре теннисного турнира

Первая ракетка мира Новак Джокович победил во втором туре олимпийского турнира по теннису.

Как сообщает «Арменпресс», во втором туре мужского одиночного турнира Олимпийских игр в Токио Джокович встретился с Ян-Лендардом Штруффом из Германии. В матче, который длился 1 час 14 минут, Джокович обыграл соперника со счетом в двух сетах - 6: 4, 6: 3. Следующим соперником сербского теннисиста будет Александр Фокин из Испании.

В столице Японии Токио проходит важнейшее спортивное событие четырех лет, в этот раз - пяти лет - XXXII летние Олимпийские игры. Состязания проходят по 33 видам спорта, в 43 спортивных залах, 25 из которых были, 8 построены к Олимпиаде, 10 - временные.

Всего будет разыграно 339 комплектов медалей, что на 33 больше, чем на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. По сравнению с предыдущими играми добавлены следующие виды: карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Олимпийские игры в Токио оцениваются в 15,4 миллиарда долларов. Эти Олимпийские игры - единственные в истории, на церемонии открытия которых не было болельщиков.