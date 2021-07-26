В ООН заявили, что почти 1,6 тыс. мирных жителей погибли за полгода боев в Афганистане

Более 1,6 тыс. мирных жителей погибли и 3 254 получили ранения разной степени тяжести за последние шесть месяцев в результате активизации боевых действий в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник в Кабуле миссией ООН в этой стране (ЮНАМА).

"Число пострадавших мирных жителей в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордно высокого уровня, включая резкое увеличение убийств и ранений с мая, когда начался вывод войск международного контингента, а движение "Талибан" (запрещено в РФ) перешло в наступление, что привело к активизации боевых действий, - говорится в сообщении. - Без значительного снижения уровня насилия в Афганистане по итогам 2021 года может быть отмечено самое большое число пострадавших гражданских лиц с начала ведения подобной статистики ЮНАМА. За первую половину 2021 года в Афганистане зафиксировано 1 659 убийств и 3 254 ранения гражданских лиц, что на 47% выше уровня за тот же период 2020 года",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

ЮНАМА возлагает ответственность за насилие главным образом на антиправительственные силы, "Талибан" и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ). Остальная доля ответственности возлагается на армию, силы безопасности и проправительственные силы в Афганистане. Подобные доклады составляются с 2009 года.

Столкновения между правительственными силами и талибами стали более частыми после заявления президента США Джо Байдена, который 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 13 июля США более чем на 95% завершили вывод своих войск. Афганские официальные лица неоднократно сообщали, что "Талибан" наращивает темпы наступления.