Никол Пашинян ознакомился с работами по ремонту и переоснащению МЦ “Сурб Григор Лусаворич”

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, в сопровождении и. о. министра здравоохранения Анаит Аванесян, посетил Медицинский центр “Сурб Григор Лусаворич”, ознакомился с начатыми в 2019 году работами по ремонту и техническому перевооружению. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

В ходе осмотра директор медицинского центра “Сурб Григор Лусаворич” Арман Овакимян представил всю проделанную работу. В частности, согласно решению правительства от 2019 г., нейрохирургическая операционная медицинского центра была оборудована нейрохирургическим 3D навигатором, хирургическим микроскопом, эндоскопическим оборудованием, операционным столом, соответствующим требованиям современной операционной, и системой освещения. Также были закуплены диагностические приборы: компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф и ультразвуковое оборудование.

Приказом министра здравоохранения от 2 апреля 2020 года медицинский центр был перепрофилирован для оказания медицинской службы больным с COVID-19. В результате перепрофилирования около 17 000 пациентов в центре получили соответствующую медицинскую помощь, 70% из них были в критическом состоянии.

Одна из операционных медицинского центра перепрофилирована под родильное отделение. Оно оснащено аппаратурой, необходимой для интенсивной терапии и реанимационных действий.

В результате проведенных строительных работ уже сдано в эксплуатацию новое реанимационное отделение на 40 коек, в результате чего медицинский центр стал центром с самым большим коечным фондом по оказанию реанимационных услуг. Отремонтированы 9 операционных. Диагностическое отделение полностью оснащено цифровыми дистанционно управляемыми рентгенографами и флюороскопической стационарной цифровой системой.

Для проведения централизованных исследований на COVID-19 лаборатория была оборудована дополнительным автоматическим анализатором электролитов газов крови, оснащена оборудованием для автоматического бактериологического лабораторного анализа полимеразной цепной реакции (ПЦР). Банк крови подключен к лаборатории, оборудован автоматическим оборудованием для забора донорской крови и проведения плазмафереза.

Ремонт и реконструкция проводились в и здании медпункта и во дворе. В частности, модернизирована система канализации, построена вертолетная взлетно-посадочная полоса для экстренной доставки пациентов из регионов в медицинский центр.