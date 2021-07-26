Сумма, выделяемая на государственную программу «Доступное жилье молодым семьям», будет  возрастать

На сегодняшний день в рамках государственной целевой программы «Доступное жилье молодым семьям» 6 063 семьи уже приобрели квартиры. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта.

В Армении реализуется ряд жилищных программ, в рамках которых семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, путем внедрения соответствующих правовых, финансовых и организационных механизмов оказывается государственное содействие. Такой инициативой является и утвержденная правительством РА в 2010 году государственная целевая программа «Доступное жилье для молодых семей», одним из координирующих ведомств которой является Министерство образования, науки, культуры и спорта.

Основная цель программы - внедрение эффективной системы государственного содействия молодым семьям при преодолении жилищных проблем, что способствует улучшению демографической ситуации в стране, сокращению эмиграции, развитию системы ипотечного кредитования, а также стимулированию жилищного строительства и созданию дополнительных рабочих мест. Ежегодно, с 2010 года, в рамках программы «Доступное жилье молодым семьям» сотни семей на первичном и на вторичном рынках приобретали квартиры и в регионах республики, и в Ереване.

По словам начальника Управления молодежной политики и непрерывного образования Министерства НОКС Гоар Мамиконян, в 2018-2019 годах количество бенефициаров программы значительно увеличилось, что связано с внесенными изменениями и дополнениями. В частности, молодая семья теперь определяется как «молодая семья - семья, в которой общий возраст супругов не превышает 70 лет, или одинокий молодой родитель с ребенком».

«Соответствующие изменения позволили большему количеству семей стать бенефициарами программы. Таким образом, возрастной ценз молодой семьи повышен до 70 лет, при этом возрастные ограничения для мужчин и женщин не установлены. Объем государственных субсидий и количество бенефициаров увеличивалось и в 2019 году достигло максимума - 1 196. В этом году 499 молодых семей купили квартиры в Ереване, 697 - в регионах. В 2020 году из-за эпидемии и войны их число. Приобретено 323 квартиры в Ереване и 558 - в регионах. В первом полугодии этого года приобретено 117 квартир в Ереване и 269 квартир в регионах. Если учесть, что мы сейчас находимся на этапе послевоенного восстановления, то во втором полугодии их количество увеличится. Конечно, достичь индекса 2019 года будет сложно, но приоритетом является не превышение», - сказала Гоар Мамиконян, добавив, что для того, чтобы стать бенефициарами программы, семьи, соответствующие вышеуказанным критериям, должны сначала подать заявку в коммерческий банк.

Ипотечный кредит предоставляется со сроком погашения не менее 10 лет, не более 7,5% для покупки на первичном рынке без субсидий и на вторичном рынке не более 9,5%, из которых государство в год субсидирует 2 процентных пункта е Ереване (т.е. максимальная процентная ставка по кредиту составляет 7,5), а для ипотечных ссуд в регионах Республики Армения - в размере 4 процентных пункова (т.е. максимальный процент ссуды для заемщика в регионах Республики Армении - 5,5%). Стоимость квартиры, купленной на вторичном рынке (не напрямую у застройщика) в Ереване и в областях, не может превышать 25 млн драмов, а цена квартиры, купленной на первичном рынке (напрямую у застройщика) - 30 млн драм.

По словам начальника Управления молодежной политики и дополнительного непрерывного образования Министерства НОКС, финансовые ресурсы, выделяемые на программу, будут расти, государство последовательно будет выполнять свое обязательство по обеспечению молодых семей доступным жильем: «В 2021-2024 годах объем субсидий государства в среднесрочных расходных программах продолжит увеличиваться. На этот год предусмотрен 1 миллиард 300 миллионов драмов, в 2022 году будет выделено 1 миллиард 737 миллионов 500 000 драмов, в 2023 году - 2 миллиарда 78 миллионов драмов, в 2024 году - 425 миллионов 200 000 драмов».