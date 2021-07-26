Токио-2020: Боксер Корьюн Согомонян в стартовом поединке потерпел поражение

Член сборной Армении по боксу Корьюн Согомонян (52 кг) в стартовом поединке Олимпийских игр потерпел поражение.

Как сообщает «Арменпресс», в столице Японии Токио продолжаются XXXII летние Олимпийские игры. Корьюн Согомонян, представитель Армении в весовой категории до 52 кг, в стартовом поединке встретился с представителем Великобритании Джалалом Яфой. Согомонян потерпел поражение, рефери остановил бой и присудил победу представителю Великобритании.

В борьбу вступил еще один из членов сборной Армении по боксу, чемпион Европейских и Европейских игр Ованнес Бачков. В весовой категории до 63 кг на Олимпийских играх в Токио, Япония, Бачков начал борьбу с боя с Райаном Алстоном из Антигуа и Барбуды. Армянский боксер победил со счетом 5:0. Следующий соперник Бачкова - Джавад Челеби из Азербайджана. Бой пройдет 31 июля в 07:36 по ереванскому времени.