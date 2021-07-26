За прошедшую неделю на номер горячей линии 119 Аппарата президента Арцаха поступило 389 звонков

На номер горячей линии 119, задействованный Аппаратом президента Республики Арцах, с 19 по 23 июля поступило 389 звонков. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Большинство звонков было связано с программой государственного финансового содействия, направленного на выполнение кредитных обязательств, предоставление жилья, ремонт поврежденных домов, выплату компенсации за утраченное имущество, а также проблемы вынужденных переселенцев.

Для ответов на пропущенные звонки и для уточнения вопросов, информации, консультации, выявления проблем и в других целях сотрудники горячей линии сделали 145 звонков.

На горячую линию из Арцаха можно звонить по номеру 119, из Республики Армения и из-за рубежа на номер + 374-47-119-119. Режим работы - с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

В Аппарате президента Арцаха отметили, что по социальным вопросам желательно звонить на горячую линию Министерства труда и социальной миграции Республики Арцах на короткий номер 114.