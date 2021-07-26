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ВС Азербайджана вновь обстреляли армянские позиции на участках Гегаркуника и Ерасха

ВС Азербайджана вновь обстреляли армянские позиции на участках Гегаркуника и Ерасха

26 июля около 3:30 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана по армянским позициям, расположенным на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы вновь открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны Армении, в результате ответных действий армянских позиций огонь был подавлен. С армянской стороны жертв нет.

26 июля в 11:30 противник нарушил режим прекращения огня и в направлении армянских позиций армяно-азербайджанской границы, на участке Ерасх, Араратской области, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра. Армянская сторона приняла ответные меры.


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