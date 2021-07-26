Народ и власти Арцаха не примут никакой статус в составе Азербайджана: Артак Бегларян

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян ответил на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно статуса Республики Арцах, количества проживающих в Арцахе армян, подчеркнув, что президент Азербайджана фальсифицирует историю. Как сообщает «Арменпресс», Бегларян подчеркнул, что Арцах был армянским на протяжении тысячелетий, и останется таким навсегда, и своими заявлениями президент Азербайджана стремится в очередной раз ввести в заблуждение свою общественность, международную аудиторию.

«Арцах был армянским на протяжении тысячелетий, и останется таковым навсегда, благодаря нашей национальной воле и усилиям. «Такие Алиевы сквозь века приходили и уходили, а Армянский Арцах всегда оставался», - написал Бегларян на своей странице в Facebook.

Он написал, что последнее интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева было направлено на то, чтобы в очередной раз ввести в заблуждение свою общественность и международную аудиторию.

Белгарян по пунктам сделал уточнения: