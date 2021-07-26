Народ и власти Арцаха не примут никакой статус в составе Азербайджана: Артак Бегларян
Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян ответил на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно статуса Республики Арцах, количества проживающих в Арцахе армян, подчеркнув, что президент Азербайджана фальсифицирует историю. Как сообщает «Арменпресс», Бегларян подчеркнул, что Арцах был армянским на протяжении тысячелетий, и останется таким навсегда, и своими заявлениями президент Азербайджана стремится в очередной раз ввести в заблуждение свою общественность, международную аудиторию.
«Арцах был армянским на протяжении тысячелетий, и останется таковым навсегда, благодаря нашей национальной воле и усилиям. «Такие Алиевы сквозь века приходили и уходили, а Армянский Арцах всегда оставался», - написал Бегларян на своей странице в Facebook.
Он написал, что последнее интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева было направлено на то, чтобы в очередной раз ввести в заблуждение свою общественность и международную аудиторию.
Белгарян по пунктам сделал уточнения:
- «Алиев вновь оказался «прав», когда заявил, что в Азербайджане нет территории под названием Нагорный Карабах. Да, Нагорный Карабах находится за пределами территории Азербайджана, он никогда не был и не будет на территории Азербайджана.
- Его заявления о статусе Арцаха - не более чем самообман и ложь, потому что, несмотря на все потери и трудности, Республика Арцах (Нагорный Карабах) полноценно, как и в довоенный период. У нас есть устоявшиеся государственные институты и атрибуты, непоколебимая воля к их развитию и укреплению. И народ и власти Арцаха никогда не примут никакого статуса де-факто или де-юре в составе Азербайджана. Путем последовательной борьбы мы добьемся международного признания нашей независимости.
- Еще одним ложным заявлением является утверждение, что в настоящее время в Арцахе проживает 25 000 человек, в Арцахе проживает около 115 000 - 120 000 человек. Контекст его заявления здесь интересен тем, что он признает и принимает, что судьба и будущее Арцаха зависят от самого народа Арцаха, он пытается сфальсифицировать действительность с помощью простой уловки.
- Он вновь фальсифицирует историю, заявляя, что НКАО была искусственным объединением, но представляет это как шаг, направленный против Азербайджана, игнорируя тот факт, что на самом деле никто не спрашивал армянский народ, когда Азербайджан оккупировал Арцах. Правда в том, что конфликт начался еще в досоветский период, и несправедливые решения были приняты в первые годы существования Советского Союза вопреки воле населения Арцаха, который полностью был населен армянами. Следовательно, нецелесообразно рассматривать конфликт с 1988 года, нужно принять юридические и исторические факты, которые произошли в Арцахе в 1921 году. Мало того, что он был присоединен к Азербайджану, но и тогда и до распада СССР границы Нагорного Карабаха были искусственно и сильно сокращены (в том числе в 1928 году НКАО была отрезана от АрмССР), демографическая картина была сформирована искусственно, был белый геноцид. Фактически, говоря об образовании Нагорно-Карабахской Республики, оказывается, что Алиев осознает необходимость при урегулировании конфликта принятия его основ (включая границу и демографическую картину).
- Если армяне пришли в Арцах в начале XIX века, то с кем же воевали захватчики Панах и Ибрагим-хан в середине XVIII века? Кто разбил османские войска в Арцахе в начале XVIII века? На каком языке средневековые надписи Дадиванка и Гандзасара? И, были ли подкуплены древние и средневековые зарубежные историки, которые писали об армянском Арцахе и т. д. и т. д.
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